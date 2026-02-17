Se dio a conocer que Meta usaría IA para publicar en Instagram y Facebook tras tu muerte.

Meta subiría a sus plataformas contenido con tu identidad y facciones después de tu muerte, gracias a la inteligencia artificial.

Revelan que Meta usaría IA para publicar en Instagram y Facebook tras tu muerte

La compañía Meta consiguió en diciembre 2025 una patente para una nueva IA de lenguaje, que simula el comportamiento de las personas en redes y mantiene activas sus cuentas.

Dicha inteligencia artificial podría comentar publicaciones de terceros, compartir contenido propio del usuario e incluso tener llamadas con otros.

Desarrollada por Andrew Bosworth, actual director de tecnología de Meta, la IA aparentaría la presencia del usuario cuando abandone las redes por un tiempo o tras su muerte.

Redes sociales de Meta (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE)

Se trata de un modelo de lenguaje que entiende, predice y puede generar lenguaje humano al analizar patrones.

La intención de Meta es mantener las cuentas activas para que estén presentes en la experiencia de los demás usuarios e interactúen con ellos.

Meta ya había desarrollado herramientas para perfiles de personas que murieron, permitiendo a otros usuarios manejaran sus cuentas de redes sociales como Facebook e Instagram.

¿Cuándo llegaría la IA de Meta que publicaría en Instagram y Facebook tras tu muerte?

La IA con la que Meta publicaría en Instagram y Facebook tras tu muerte no estaría disponible en un corto plazo.

Por el momento, Meta no tiene intenciones de lanzar dicha IA, aunque la compañía destaca que hay una necesidad por lanzar una tecnología así.

Incluso se ha resaltado el impacto que tiene en los usuarios cuando una persona muere y su perfil de redes sociales deja de estar activo.

Meta (Especial)








