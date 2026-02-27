En un comunicado lanzado el juves 26 de febrero, Instagram anunció que empezará a notificar a los padres si sus hijos hacen búsquedas relacionadas con el suicidio o la autolesión.

Para esto, padres de familia debrán registrarse en el programa de supervisión parental de la red social para poder recibir estas alertas por correo electrónico, SMS o WhatsApp.

Meta detalló que hasta el momento la medida solo se activará en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.

Instagram ya bloquea contenido riesgoso para adolescentes

En el escrito, la plataforma señala que estas nuevas alertas están diseñadas para que los padres tengan acceso a información que sería necesaria para el apoyo y desarollo de sus hijos adolescentes.

Instagram precisó que esto, a su vez, le permitirá a los padres tener la opción de “consultar recursos de expertos diseñados para ayudarles a abordar conversaciones potencialmente delicadas con su hijo adolescente”.

Instagram (Unsplash)

A la par, Instagram reiteró su compromiso para salvaguardar la experiencia de navegación en sus usuarios adolescentes, pues recordaron que mucho del contenido riesgoso ya es bloqueado de la plataforma.

Las alertas no solo se dispararán a los padres si desde el buscador sus hijos tratan de acceder a material riesgoso, sino también si tratan de hablar de suicidio o autolesión con la IA de Meta.

La red social garantizó que su IA ya está entrenada para responder de forma segura a los adolescentes, así como para brindarles recursos de ayuda sumados a la alerta parental

Por lo pronto, en próximos meses habrá más detalles de la nueva herramiwenta de protección en Instagram.