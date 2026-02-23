Para bien o para mal, todo indica que la IA tendrá cada vez mayor peso en la industria del cine, al grado de que podría cambiar la manera en que se hacen los Premios Oscar.

Principalmente por la posible llegada de películas y actores hechos con IA, los cuales posiblemente tendrían su propia categoría en los Premios Oscar.

(Especial / Prasanth - stock.adobe.com)

Los Premios Oscar podría incluir a la IA en sus categorías

De acuerdo con el actor Matthew McConaughey, quien participó en un panel organizado por Variety y la CNN, la IA cada vez tendrá más importancia en el cine y podría tener su categoría en los Premios Oscar.

Matthew McConaughey cree que la IA se está haciendo tan buena, que en unos años ni siquiera se notará, por ello podría haber películas hechas con esta tecnología.

En caso de que eso suceda, los Premios Oscar tal vez hagan una categoría de Mejor Película IA o Mejor Actor generado con IA.

Pues el algo que no se puede detener y actualmente está influyendo en varias cosas de las cuales ni siquiera tenemos idea.

Afirmando que no sirve quedarse al margen de todo esto, pues es algo que ya está aquí, que involucra mucho dinero y no sirve solo dar el mensaje moral de que “está mal”.

Matthew McConaughey (Anthony Behar / Reuters)

Matthew McConaughey recomienda protegerse ante la IA

Debido a la posible llegada de la IA al cine comercial, Matthew McConaughey hizo una recomendación a toda la industria y eso fue que se protegieran.

Matthew McConaughey se refirió principalmente a actores y actrices, que registraran su voz, su rostro, su imagen, todo para que la IA no les robe su trabajo.

Así, en caso de que alguien quisiera usar la IA para producir una película con su imagen, primero tendrían que pedir permiso y llegar a un acuerdo económico.

De momento no parece que la industria del cine o los Premios Oscar vayan a ceder ante la IA, pero la advertencia del actor ya está hecha en relación a los cambios que él está viendo.