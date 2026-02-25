Meta no se quiere quedar atrás en la carrera de la IA, es por ello que anunció una alianza con AMD, quien le proveerá de millones de chips dedicados a la inteligencia artificial.

Con los chips de AMD, Meta espera mantenerse a la par de empresas de primera línea en IA como Google, OpenAI y Microsoft.

Meta AI de WhatsApp (Meta)

Meta le comprará millones de chips de IA a AMD

Según el acuerdo firmado por las dos partes, AMD le venderá millones de chips en IA a Meta, además de 6 gigavatios de GPU, hardware necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los chips que AMD suministrará a Meta servirán a la empresa para impulsar el programa de IA que viene desarrollando desde hace un par de años, y que incluye la llegada de aplicaciones de inteligencia artificial a redes sociales.

La apuesta de Meta por la IA es grande, pues no solo compraron chips a AMD, a mediados de febrero anunciaron también una alianza con NVIDIA que tiene el mismo objetivo.

En otras palabras, la empresa de Mark Zuckerberg tendrá el apoyo de dos de las compañías más importantes en desarrollo de componentes tecnológicos, en lo que se refiere a IA en estos momentos.

Logotipo de Advanced Micro Devices (AMD). (AMD)

Meta necesita a AMD para poner a la par de la competencia

Aunque Meta tiene un robusto programa de IA, la realidad es que necesita ayuda, como la de AMD, para mantenerse a la par de sus competidores como lo son Google, OpenAI y Microsoft.

Esto debido a que, por lo menos Google y Microsoft, cuentan con ingresos de diversas divisiones, principalmente de sus servicios en la nube; los cuales se usan para el desarrollo de IA.

Meta no cuenta con esa entrada de ingresos, lo cual limita su potencial de desarrollo; aunque señalan que su publicidad en línea ayuda a financiar su proyecto de inteligencia artificial, necesitan alianzas como la de AMD para que todo siga fluyendo.

No obstante, tienen alta expectativa en esta clase de tecnología, pues junto a sus competidores, se anunció una inversión de más de 650 mil millones de dólares en IA.