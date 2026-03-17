UNAM lanza Consejo de Inteligencia Artificial en México; su objetivo es impulsar la integridad académica y la propiedad intelectual.

Ante los desafíos que impone el entorno digital del mundo contemporáneo, la UNAM anunció su Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial.

Lanza UNAM Consejo de Inteligencia Artificial en México

La UNAM creó su Consejo de Inteligencia Artificial en México con la meta de “consolidar su autonomía tecnológica y liderazgo académico”.

Mediante un comunicado, la UNAM reveló que el Consejo fue establecido por acuerdo del rector Leonardo Lomelí Venegas.

Además se detalló que operará como una instancia estratégica encargada donde se estudiará, analizará y aportará conocimiento sobre las complejidades que implica el desarrollo actual de la IA.

Inteligencia artificial (Unsplash)

Según explicó la UNAM, el Consejo de Inteligencia Artificial de la UNAM nace del panorama actual de la digitalización en México.

De acuerdo con recientes estudios de Ipsos y Google, el 66% de mexicanos conectados a Internet usan la inteligencia artificial.

Mientras que un 77% de ese grupo la usa para la educación y aprendizaje, impactando de forma directa en la generación de conocimiento, señala la UNAM.

Inteligencia artificial (Unsplash)

Así funcionará el Consejo de Inteligencia Artificial de la UNAM en México

El Consejo de Inteligencia Artificial de la UNAM impulsará la creatividad e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje .

Se apoyará en un Comité Académico Interdisciplinario (CAI) con el objetivo de estar a la vanguardia tecnológica.

Asimismo, el Consejo buscará incentivar las competencias digitales de los alumnos de la UNAM.

También establecerá vínculos con sectores productivos con la intención de fomentar la transferencia de conocimiento, además la empleabilidad de los egresados.