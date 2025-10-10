El creador de Facebook y Meta, Mark Zuckerberg de 41 años de edad, apareció hablando en español sin titubeos y con un léxico que sorprendería a cualquiera.

“Tenemos noticias emocionantes para los creadores. Estamos lanzando traducciones con IA en más idiomas”. Mark Zuckerberg, programador.

Y no, no es que Mark Zuckerberg haya aprendido español y nos hubiéramos enterado, sino que el empresario lanzó una nueva Inteligencia Artificial (IA) con traducción en Meta.

Mark Zuckerberg demuestra su nueva IA con traducción en Meta para creadores de contenido

El programador de Facebook y Meta, Mark Zuckerberg, sorprendió al evidenciar que ya tiene una nueva IA de traducción que se podrá usar en la paquetería de Meta.

Con un breve video en sus redes sociales, Mark Zuckerberg mostró que ya habla español sin problema alguno, pero todo se trató de la IA de traducción.

Como muestra de la innovación que está teniendo la IA en Meta, el empresario se mostró hablando español sin titubeo alguno.

Por otra parte, señaló que esta nueva herramienta en Meta funcionará para aquellos creadores de contenido que busquen llegar a otro público alrededor del mundo con sus reels.

Anteriormente con la traducción IA en Meta solo era español e inglés, y viceversa, pero la nueva actualización ofrecerá más idiomas así como mejoras.

Actualmente, la nueva IA de traducción en Meta está disponible en: