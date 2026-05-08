Hackers dejan sin acceso a Canvas a miles de estudiantes en Estados Unidos en periodo de exámenes finales de primavera.

Canvas es una plataforma digital de almacenamiento para aulas, que permite que estudiantes organicen información y sus actividades escolares, además de tener foros de discusión o para resolver dudas.

Esta plataforma pertenece a la empresa Instructure y usuarios de distintos niveles escolares en Estados Unidos se vieron afectados luego de que Canvas fuera hackeado el jueves 7 de mayo.

Falla de Canvas evidencia la dependencia de alumnos de Estados Unidos a las plataformas digitales.

Hackeo a Canvas afecta a miles de estudiantes en Estados Unidos

Estudiantes reportan que al ingresar a su cuenta de Canvas encontraban un mensaje donde el grupo de hackers ShinyHunters se atribuía el ciberataque.

Universidades de prestigio se vieron afectadas por ataque a Canvas, así como distritos escolares de estados como:

California

Georgia

Florida

Tennessee

Wisconsin

ShinyHunters dejó un mensaje donde exigía “rescate” para no filtrar los datos personales de estudiantes que utilizan Canvas.

Mensaje que aparece en Canvas tras ser hackeado (Especial)

“ShinyHunters ha vuelto a vulnerar instructure”, decía el mensaje del grupo de hackers, quienes dejaron sin accedo a estudiantes que viven periodo de exámenes finales.

Instructure reveló que el 1 de mayo habían sufrido un ataque cibernético que comprometió los nombres de usuario, direcciones de correo electrónico y número de identificaciones de estudiantes.

Los hackers dieren un plazo de 5 días para que Instructure se ponga en contacto con ellos y así puedan liberar Canvas.

Hackeo evidencia la dependencia de estudiantes a plataformas digitales

Canvas permite que estudiantes almacene notas escolares, audios y sus proyectos, por lo que su hackeo provocó pánico entre los usuarios.

Varios estudiantes manifestaron a CNN que la falta de acceso a Canvas pone en peligro sus calificaciones, ya que no pueden estudiar para sus exámenes finales por la falta de apuntes que estaban dentro de la plataforma.

Esto demuestra la fuerte dependencia de alumnos y profesores a las plataformas digitales, tras dejar de lado los métodos convencionales de estudio.

Instituciones como la Universidad James Madison tomaron la decisión de posponer los exámenes finales para la siguiente semana, para que sus estudiantes puedan buscar otros métodos de estudios.