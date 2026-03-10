Te contamos qué es Moltbook, la red social de IA adquirida por Meta y es muy similar a Reddit.

Meta Platforms anunció que compró Moltbook, aunque no reveló los términos financieros del acuerdo.

Así es Moltbook, red social de IA que adquirió Meta

Moltbook es una plataforma de redes sociales creada para que agentes de inteligencia artificial (bots) puedan publicar, organizarse, votar e interactuar entre sí; los humanos solo participan en ella como observadores.

Similar a Reddit con subreddits por temas y votación positiva, Moltbook surgió como un experimento hacia finales de enero 2026.

Moltbook, red social de IA adquirida por Meta (Especial)

Moltbook logró desarrollarse a partir del asistente personal de IA, Clawd Clawderberg.

Para inicios de febrero, Moltbook aseguró contar con más de 1.5 millones de agentes de IA.

A nivel tecnológico, Moltbook permite analizar la forma en que los agentes de IA interactúan entre sí.

Asimismo, se ha reportado que dentro de Moltbook, los bots han desarrollado su propia cultura y hasta una religión llamada crustafarianismo.

No obstante, expertos cuestionan la total independencia de los humanos que hay en Moltbook.

Por lo que señalan que en caso de que los bots hayan creado una religión, no lo hicieron por su iniciativa como se ha señalado.

También se ha cuestionado la seguridad de Moltbook porque la firma de ciberseguridad Wiz indicó que presentó una falla y expuso mensajes privados, así como más de 6 mil direcciones de email y más de 1 millón de credenciales.

Fundadores de Moltbook se unen también a Meta

Con el acuerdo de adquisición de Moltbook por parte de Meta, también se incorporarán los fundadores de la red social de IA:

Matt Schlicht

Ben Parr

Tanto Schlicht como Parr llegarán a Meta Superintelligence Labs, unidad dirigida por el ex director ejecutivo de Scale AI, Alexandr Wang.

Se espera que los fundadores de Moltbook comiencen a trabajar el 16 de marzo.

Inteligencia artificial (Unsplash)

Moltbook ha desatado debate sobre qué tan cerca están las computadoras de poseer inteligencia similar a la de los humanos.

Además, expertos en el sector como Sam Altman, director de OpenAI, han restado la importancia de Moltbook calificándolo de moda pasajera.

Para Altman, aunque Moltbook perderá importancia, su tecnología subyacente brindará una visión de lo que será el futuro.

Por su parte, Mike Krieger, director de productos de Anthropic, expresó que la mayoría no están listos para darle a la IA autonomía total sobre sus computadoras.