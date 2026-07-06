Microsoft anunció un nuevo ajuste laboral que contempla el recorte de 4,800 empleos, equivalente al 2.1% de su plantilla global, como parte de una reestructuración enfocada en inteligencia artificial y transformación tecnológica.

La directora de Recursos Humanos de Microsoft, Amy Coleman, explicó que la decisión responde a la necesidad de redistribuir inversiones y recursos ante el acelerado avance de la inteligencia artificial, que está modificando el desarrollo tecnológico.

Entre las áreas más impactadas figura Xbox, cuya consejera delegada, Asha Sharma, informó que alrededor del 20% de la plantilla será afectada mediante despidos escalonados durante los próximos meses.

Xbox concentra los mayores ajustes dentro de la reestructuración de Microsoft

Sharma detalló que aproximadamente 1,600 despidos serán inmediatos, mientras otros

1,600 puestos desaparecerán gradualmente hasta concluir el ejercicio fiscal de 2027, conforme avance el proceso.

Xbox (Xbox)

La directiva reconoció que implementar una reorganización prolongada representa desafíos para los equipos, aunque sostuvo que busca preparar al negocio frente a los cambios tecnológicos.

Este nuevo ajuste forma parte de una transformación corporativa más amplia, luego de que Microsoft eliminara alrededor de 9 mil empleos durante distintas rondas de reestructuración realizadas el año pasado.

La empresa también enfrenta presión en los mercados financieros, donde sus acciones registraban una caída de 1.51% tras la apertura bursátil durante la jornada.

En lo que va de 2026, Microsoft acumula un descenso cercano al 19% en bolsa, mientras inversionistas evalúan el impacto comercial de la IA generativa.

Aunque la compañía mantiene crecimiento en servicios de computación en la nube y LinkedIn, divisiones como Windows, Surface y Xbox continúan mostrando menores ingresos respecto a periodos anteriores.

Con estas medidas, Microsoft busca acelerar su adaptación a la inteligencia artificial, priorizando inversiones estratégicas mientras redefine la estructura de algunas de sus principales unidades de negocio.