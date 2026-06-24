Michael Caine, actor británico de 93 años de edad, autorizó que su voz sea recreada con inteligencia artificial mediante la tecnología de clonación desarrollada por la empresa ElevenLabs.

De acuerdo con la información, la voz del actor Michael Caine será clonada con inteligencia artificial para crear una nueva adaptación en formato de audiolibro de “La Odisea”, de Homero.

Michael Caine autoriza que su voz sea recreada con inteligencia artificial para audiolibro

La icónica voz de Michael Caine dará un nuevo salto tecnológico gracias a la inteligencia artificial, pues el actor ha autorizado que sea utilizada en diversos proyectos de ElevenLabs.

Michael Caine (Cover Media via Reuters Connect 2 )

La noticia ha generado gran interés entre sus seguidores, ya que permitirá que la característica voz de Michael Caine continúe presente en producciones de audio, pese a que el actor ya está retirado.

Reportes señalan que uno de los primeros proyectos en los que se utilizará la voz de Michael Caine recreada con inteligencia artificial será la narración de la historia de “La Odisea”, de Homero.

ElevenLabs ha descrito esta producción como una obra “cinematográfica multicast”, pues no solo se empezará la clonación de la voz de Michael Caine, sino que se contará con un elenco de 20 personas.

Todas las voces de la producción, así como la música y el diseño de sonido del nuevo audiolibro de “La Odisea”, serán elaborados a través de inteligencia artificial de la empresa ElevenLabs.