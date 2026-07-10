Meta presentó oficialmente Muse Image, el primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs e integrado en Meta AI como un compañero creativo.

Disponible en WhatsApp e Instagram, permite generar y compartir contenido de manera inmediata.

Su principal innovación es la capacidad de razonamiento complejo junto con el modelo Muse Spark, lo que le permite planificar composiciones y añadir contexto en tiempo real.

Además, puede renderizar texto legible y aceptar ediciones directas sobre imágenes, ofreciendo funciones más completas que otros sistemas.

La polémica surge por la función de @menciones, que permite a la IA usar fotos públicas de perfiles de Instagram como referencia sin aviso, abriendo el debate sobre privacidad digital y el uso de información personal para entrenar software.

Muse Image (META)

¿Qué es Muse Image?

Muse Image actualmente está disponible para usuarios de WhatsApp e Instagram, permitiendo generar contenido en IA que puede ser descargado o compartido de forma inmediata.

Una de las características distintivas de Muse Image es su capacidad de razonamiento complejo, la cual logra al trabajar en conjunto con el modelo Muse Spark.

Este sistema no solo genera una imagen a partir de texto, sino que planifica la composición y busca contexto en tiempo real para que el resultado coincida fielmente con la visión del usuario.

Entre sus funciones más destacadas se encuentra la habilidad de renderizar texto legible dentro de las creaciones, lo que permite producir infografías o guías detalladas con diseño coherente

Además, la herramienta permite a los usuarios dibujar o marcar directamente sobre la foto para realizar cambios específicos, siendo más completa que otros del mercado.

Muse Image (Meta)

¿Cuál es la polémica de Muse Image?

Si bien Muse Image parece como cualquier otro modelo de IA, hay una polémica debido a una de sus funciones, la cual se considera invasiva por parte de los usuarios de Meta.

A través de la función de @menciones, los usuarios de Muse Image pueden acceder a perfiles públicos de Instagram para que la IA utilice sus fotos públicas como base de una nueva creación.

Aunque esto se vende como una manera de hacer más social a la herramienta, para crear de manera más fácil invitaciones o eventos, no a todos les ha agradado.

Pues lo que hace es que permite que la inteligencia artificial tome como referencia fotografías de perfiles públicos para generar contenidos sin avisar a los usuarios.

Básicamente se estaría permitiendo que la IA se nutra y “aprenda” a través de información privada, sin que los usuarios puedan hacer algo al respecto.

Lo cual ha abierto el debate sobre la privacidad y el uso de información personal para mejorar software de empresas.