A inicios de la primera semana de julio, Meta lanzó la herramienta de IA, Muse Image, en Instagram con una gran polémica, pues podía acceder a fotos sin restricción.

Esto provocó una oleada de críticas a Meta y Muse Image, señalando que la IA usaba información privada para aprender y vulneraba la privacidad.

Muse Image (Meta)

Meta eliminará la IA Muse Image de Instagram

El viernes 10 de julio, Meta lanzó un comunicado donde anuncia que su herramienta de IA, Muse Image, dejará de estar disponible en Instagram de manera inmediata.

En su comunicado Meta señala que “no dio en el blanco” con el lanzamiento de Muse Image, pues no era su intención que la IA resultara tan polémica.

Lo que intentaban era darle a la gente una herramienta con la que tuvieran el control absoluto alrededor de sus publicaciones.

Sin embargo, tras escuchar todas las críticas, decidieron dar marcha atrás con este lanzamiento y replantearlo de mejor manera, por lo que ya no está disponible.

La polémica se dio porque al usar la herramienta, una persona podía citar a un usuario de Instagram en el prompt de la inteligencia artificial.

Al hacer esto le daba acceso total a sus fotografías de perfil sin que el dueño se enterara de esta intromisión, y siempre y cuando la cuenta fuera pública.

Muse Image (Meta)

Muse Image también sería eliminada de WhatsApp

Aunque el comunicado no lo menciona específicamente, todo indica que Meta también eliminará la IA Muse Image de WhatsApp, donde también estaba disponible.

Hay que señalar que en WhatsApp no hubo tanta polémica con la IA Muse Image, pues no es una plataforma donde se compartan fotos de manera pública.

No obstante, sí quedaba la sensación de que la herramienta de Meta pudiera de alguna forma extraer información personal, como sucedía con el caso de Instagram.

Habrá que ver si Meta vuelve a lanzar esta herramienta en el futuro con mejoras, o bien, se olvidan definitivamente de este desarrollo en inteligencia artificial.