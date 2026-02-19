Durante la Cumbre de Impacto de IA en India, celebrada el 19 de febrero de 2026, Sam Altman, CEO de OpenAI, y Dario Amodei, CEO de Anthropic, protagonizaron un momento incómodo que rápidamente se volvió viral.

En la foto grupal, ambos se negaron a tomarse de las manos como lo hicieron los demás asistentes, optando por levantar los puños.

La escena reavivó las especulaciones sobre la rivalidad entre los líderes de dos de las compañías más influyentes en inteligencia artificial.

Esta escena resalta la rivalidad entre ambas empresas de IA: por un lado está Amodei, exvicepresidente de OpenAI, quien trabajó por años con Altman y quien al final, en 2021 abandonó la empresa y fundó Anthropic.

De acuerdo a lo que se sabe, la salida de Dario Amodei de Anthropic se debió a desacuerdos sobre prioridades éticas y de seguridad en la IA, lo que ha intensificado la competencia global con Sam Altman y OpenAI.