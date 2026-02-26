El Papa León XIV habría llamado a los sacerdotes a reflexionar sobre sus homilías, pidiendo abstenerse al uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT.

En otras ocasiones, se ha hecho uso de la IA para las homilías. Sin embargo, esto no tendría que ver con la reflexión en sí misma que estas requieren.

El Papa León XIV llama a no usar ChatGPT para homilías

Para el tema de la religión, el Papa León XIV tomó una decisión que extendió a los sacerdotes el 19 de febrero de 2026 sobre el uso de ChatGPT y otras herramientas de IA en el sacerdocio.

En un encuentro a puerta cerrada en el Aula Pablo VI donde no hubo entrada de cámaras, el Papa León XIV habría llamado a los sacerdotes a abstenerse del uso de ChatGPT y otras IA para las homilías.

Papa León XIV (Vatican Media / EFE)

A la perspectiva del Papa León XIV, las homilías necesitan de reflexión más allá de un mensaje bien escrito para los oyentes, de modo que llamó a hacer discursos reflexivos por el cerebro de los sacerdotes, explicando que así se logra la difusión de la verdadera fe.

Asimismo, argumentó que las personas necesitan ejercitar los músculos, recordando que el cerebro es uno, de modo que para la inteligencia este también debe usarse, dejando las herramientas IA para otros métodos.

Finalmente, el Papa León XIV compartió que a su parecer ChatGPT, ya con versión 5, no puede hacer un discurso desde la fe.

Vaticano busca usar IA para su beneficio

El Papa León XIV habría llamado a sacerdotes a no usar ChatGPT y otras herramientas de IA para las homilías, aunque en el pasado sí se ha usado, pero no para esos fines.

Con el objetivo de predicar en gran parte del mundo, el Vaticano busca lanzar su propia IA para servicios religiosos con traducción en tiempo real a más de 60 idiomas.

Según lo compartido por Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, esta IA que usará el Vaticano ayudará a sus seguidores a seguir la misa en tiempo real traducida a su idioma.