Tras más de un año de bloqueo, la red social X vuelve a Venezuela, después del permiso de Delcy Rodríguez, presidenta interina de dicho país.

El bloqueo de la red social había sido ordenado por Nicolás Maduro hace más de un año, después de su controvertida reelección en julio de 2024.

Tanto, ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon el uso de esta red que era el primer canal de información del país.

Desde entonces su acceso dentro de Venezuela era solo posible mediante el uso de una red privada, también denominada VPN.

Delcy Rodríguez permite que la red social X vuelva a Venezuela

Para demostrar el uso de la red social X, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicaron mensajes para informar que retomaban el uso de X.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!" Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela en X

La presidenta interina asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero durante ataques de fuerzas estadounidenses que dejaron más de 100 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.

Incluso la cuenta en X de Maduro también fue retomada tras el permiso de Delcy Rodríguez para que la red social pueda funcionar desde Venezuela.

En la misma cuenta de Maduro se publicó un mensaje con una fotografía del ex presidente venezolano junto a su esposa, Cilia Flores.

El mensaje tenía la frase “los queremos de vuelta” más un conteo de días que han permanecido fuera de Venezuela, que hasta el 14 de enero, cuentan ya 12 días a los que hacen referencia en la imagen con la palabra “secuestro”.

Cabe recordar que Nicolás Maduro así como su esposa Cilia Flores están siendo procesados por la justicia estadounidense por supuestos cargos de narcotráfico y narcoterrorismo como: