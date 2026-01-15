En la sesión del 15 de enero 2026, los republicanos del Senado bloquearon una medida para frenar los poderes de guerra de Donald Trump en Venezuela, dejando al presidente de Estados Unidos con plena libertad de acción.

Aunque la medida había sido respaldada por demócratas e incluso por algunos republicanos, el vicepresidente, J.D. Vance, viajó al Capitolio un día antes para emitir el voto de desempate.

Dicha medida buscaba que Donald Trump no pudiera ordenar operaciones militares en Venezuela sin aprobación previa del Congreso, algo que está contemplado en la Constitución de Estados Unidos para acciones de guerra.

J. D. Vance (SCOTT OLSON / Getty Images via AFP)

“Fueron acciones policiales, no militares”: Trump justifica no haber consultado al Congreso

En un principio, los republicanos Lisa Murkowski, Susan Collins y Rand Paul, votaron a favor de bloquear los poderes de guerra de Donald Trump en Venezuela, lo que generó gran descontento por parte del mandatario.

A través de su red social Truth, los acusó de “perjudicar gravemente la autodefensa estadounidense y la seguridad nacional”, y los amenazó con que nunca serían reelegidos, lo que finalmente los llevó a retractarse.

Sobre el bloqueo de sus poderes de guerra, el presidente Donald Trump sostuvo que no solicitó autorización al Congreso porque se trató de una operación policial, “no de una acción militar”.

No obstante, la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente necesita el permiso del poder legislativo para emprender actos de guerra como el que emprendió en Venezuela.

Con bloqueo a dicha medida, ahora:

Trump no está legalmente obligado a pedir permiso al Congreso

El Congreso no pone un freno claro a decisiones del presidente relacionadas con el uso del Ejército en Venezuela