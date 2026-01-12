Una vez más Donald Trump se encuentra en medio de la polémica, esta vez por sus declaraciones en Truth ya que se autoproclamó “presidente de Venezuela”, e incluso recomendó a Marco Rubio para “presidente de Cuba”.

Donald Trump se proclama “presidente de Venezuela” y provoca

A través de su red social Truth , Donald Trump se llamó a sí mismo “presidente de Venezuela”, y como era de esperarse, ya desató una controversia alrededor.

En la publicación que Donald Trump compartió en su perfil de Truth, muestra una captura de pantalla de Wikipedia, en donde se muestra como el “Presidente Interino de Venezuela” puesto que actualmente ocupa Delcy Rodríguez.

Donald Trump se autoproclama "Presidente de Venezuela" y desata controversia

También en dicha captura, Donald Trump muestra que comenzó su “periodo de mandato” como “Presidente de Venezuela” en enero del 2026; la publicación ya lleva poco más de 5 mil me gusta y más de mil reposteos.

Posteriormente, tras publicar y denominarse a sí mismo como “Presidente de Venezuela”, también “aprobó” a Marco Rubio como “Presidente de Cuba”; esto después de que alguien le respondiera que el Secretario de Estado podría ser el mandatario de dicho país, a lo que él respondió: “Suena bien para mí”.

Cabe mencionar que estas publicaciones en donde se autodenomina Presidente de Venezuela y avala a Rubio como mandatario de Cuba, llega después de que asegurara que la isla no tendría petróleo venezolano, presionando para que La Habana alcanzara un acuerdo antes de que sea “demasiado tarde”.