Ante el reinicio de las actividades escolares en el país, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo que la captura de Maduro va a ser estudiada en las escuelas de Venezuela.

“El Ministerio de Educación ha hecho un programa especial para explicarle a los niños lo que ocurrió en Venezuela” Diosdado Cabello

A un par de semanas de ocurrida la captura de Maduro, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que el episodio va a ser estudiado en las escuelas del país.

Así lo declaró ante medios de comunicación, a quienes dijo que la acción ejecutada por el gobierno de Estados Unidos, aún no ha sido entendida por el grueso de la población.

Por ello, Diosdado Cabello señaló que el Ministerio de Educación ya elaboró un programa especial por medio del que resaltó, se les explicará a los estudiantes el tema de la captura de Maduro.

Más aún cuando aseveró que es muy probable que haya regiones del país en las que los niños no se hayan enterado de lo que ocurrió, por lo que consideró necesario llevar los hechos como tema de estudio.

“Hay que explicarles a ellos lo que ocurrió, por qué lo hicieron, las consecuencias y sobre todo la firme decisión que nosotros tenemos de seguir avanzando en Revolución” Diosdado Cabello

En ese sentido, el funcionario resaltó que en el programa especial para las escuelas de Venezuela, se estudiará el tema para que se entienda por qué ocurrió y cuáles han sido las consecuencias.

De la misma forma, sentenció que el estudio sobre la captura de Maduro, vendrá acompañado de la instrucción de seguir adelante con los ideales de la revolución bolivariana.

Diosdado Cabello en la mira de Estados Unidos

Cabe destacar que con la captura de Maduro, Diosdado Cabello se encumbró como una de las figuras más visibles del chavismo al continuar con el mensaje y línea política del movimiento.

Sin embargo, el ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela ha estado y se mantiene en la mira de las autoridades de Estados Unidos por estas acusaciones:

Narcotráfico internacional

Vínculos con el Cartel de Sinaloa en operaciones de cocaína

Corrupción y enriquecimiento ilícito con fondos públicos

Lavado de dinero en redes financieras internacionales

Intimidación y violencia política contra opositores

Amenazas públicas contra líderes extranjeros