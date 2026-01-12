Después de que Donald Trump se proclamara Presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez le responde de manera contundente asegurando que "aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos“.

Donald Trump se proclama Presidente de Venezuela y Delcy Rodríguez le responde

A través de la red social Truth , Donald Trump se proclamó Presidente de Venezuela, lo cual desató una ola de críticas y polémica a su alrededor y, como era de esperarse, la Presidenta interina Delcy Rodríguez ya le respondió:

“Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela.” Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez sigue retando a Trump. Ahora se refiere al post que el presidente hizo ayer.



“He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda (…) bueno, aquí hay un gobierno que manda, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los EEUU”. pic.twitter.com/bNUYeav7TR — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 12, 2026

Estas declaraciones hechas por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez, nombrada tras la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, lo dijo mediante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Durante su declaración, Delcy Rodríguez aseguró que Nicolás Maduro era un “rehén” de Estados Unidos al ser capturado el pasado 3 de diciembre junto a su esposa Cilia Flores, y quien es juzgado en Nueva York.

“Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela” Delcy Rodríguez

Cabe resaltar que la imagen que Donald Trump subió a su red social está hecha con Inteligencia Artificial pues, hasta el momento, en Wikipedia no aparece la información sobre que él sea el Presidente de Venezuela, por lo que los usuarios han opinado que lo ha hecho precisamente para provocar polémica en el mundo político.