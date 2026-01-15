Frente a la Asamblea Nacional de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidenta interina, afirma que en caso de ir a Estados Unidos, sería “de pie, caminando, no arrastrada”.

“Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington”. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

El discurso de Delcy Rodríguez se da un día después de la llamada que mantuvo con Donald Trump, la cual se realizó en "condiciones mutuas de respeto“.

Delcy Rodríguez afirma que iría a Estados Unidos “de pie” y no arrastrándose

En su discurso frente a la Asamblea Nacional de Venezuela, Delcy Rodríguez aseveró no tener miedo ni estar amenazada por Estados Unidos, por lo que iría a Washington de pie, caminando.

Delcy Rodríguez aseguró que los venezolanos no deben acudir a Estados Unidos arrastrándose, ya que, en su caso, iría con la bandera de Venezuela y de pie al sonido de su himno.

Acorde con Delcy Rodríguez, es Venezuela la que está amenazada, por lo que hace un llamado a la asamblea para dar batalla diplomática a Estados Unidos frente a los atentados contra su soberanía.

Para esto afirmó que no importa el color del partido, sino que Delcy Rodríguez llamó a la unidad para defender su dignidad y honor, así como su independencia, soberanía e integridad territorial.

Delcy Rodríguez asegura que hay esperanza de que Nicolás Maduro y Cilia Flores sean liberados

Durante su discurso y entre los diversos temas que abordó Delcy Rodríguez, se encontró la detención de Nicolás Maduro, de quien presentó su informe de gestión del año anterior.

Delcy Rodríguez aseguró en este tenor que el 3 de enero abrió un nuevo capítulo para Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Al respecto, la presidenta encargada aseveró que tiene esperanza de traerlos de vuelta, aunque no exigió nuevamente a Estados Unidos liberarlos y tampoco mencionó cómo podría llevarse a cabo.

Pese a esto, sí señaló que Estados Unidos utilizó la doctrina Monroe para hacer una expansión territorial y por dicha razón, utilizó el "comodín de narcoterrorista” contra Nicolás Maduro.