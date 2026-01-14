El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó tener una buena relación con “la número uno” de Venezuela, Delcy Rodríguez; mantuvieron una llamada clave el 14 de enero de 2026.

“Ella es alguien con quien hemos trabajado muy bien”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Tras asumir la presidencia interina, Delcy Rodríguez había señalado que cooperaría con Donald Trump. Se desconoce qué temas abordaron en la llamada, no obstante ambos se pronunciaron de forma positiva.

Donald Trump mantuvo llamada con Delcy Rodríguez: afirma hay buena relación con Venezuela

En conferencia de prensa, Donald Trump dio a conocer que mantuvo una llamada con Delcy Rodríguez el miércoles 14 de enero, la cual definió como una larga y grandiosa.

Con referente a la misma, el presidente aseveró que Estados Unidos ha trabajado bien con Delcy Rodríguez -con Marco Rubio como intermediario- desde que asumió el control de Venezuela.

A su vez, agregó que discutió de diversos temas con Delcy Rodríguez y afirmó su pensar sobre que se llevan ya muy bien con Venezuela tras detención de Nicolás Maduro.

Donald Trump también se refirió a Delcy Rodríguez como una “tremenda número uno”, tras insinuación de medios de ser la segunda al mando con referencia a ser presidente de Venezuela.

Delcy Rodríguez afirma que llamada con Donald Trump fue respetuosa

Por su parte, Delcy Rodríguez se pronunció sobre la llamada con Donald Trump, la cual confirmó como larga pero respetuosa.

Acorde con Delcy Rodríguez, en la llamada abordó con Donald Trump una agenda de trabajo para la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, en beneficio de ambos pueblos.