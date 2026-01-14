Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó la detención de un hombre por filtrado de documentos clasificados.

“En otro orden de información es importante revelar que el filtrador de Venezuela fue encontrado y está en prisión ahora. El filtrador fue encontrado, el filtrador se encuentra en prisión. Problablemente permanecerá ahí mucho tiempo”. Donald Trump

El detenido fue identificado como Aurelio Luis Pérez-Lugones, un contratista del Pentágono que retuvo de manera ilegal documentos de defensa nacional, los cuales fueron hallados en su domicilio y auto particular.

Filtran reportes de inteligencia de operación militar en Venezuela

Medios señalan que la información filtrada fueron reportes de inteligencia clasificados del Pentágono sobre Venezuela. El responsable ya fue detenido.

En los documentos había datos acerca de Operation Absolute Resolve, la incuersión militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Evan Vucci/AP / AP)

De acuerdo con el presidente Trump, la cacería no termina aquí, pues existe la seguridad de que hay más personas implicadas en el filtrado de información , por lo que continuarán las investigaciones.

Medios señalan que el detenido compartió esta información con Hannah Natanson, una periodista del Washington Post.

El FBI ya registró el domicilio de la periodista y le fue incautado su teléfono celular y su reloj inteligente. Aún así, se le infirmó que no está bajo investigación.

Por su parte, la fiscalía pide que Aurelio Luis Pérez-Lugones permanezca en calidad de detenido por el riesgo de que pueda divulgar más información clasificada si llega a quedar en libertad.