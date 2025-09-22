Usuarios están devolviendo sus iPhone 17 a Apple pese a que acaban de salir pero ¿cuál es la razón?

Estas devoluciones del iPhone 17 se debe principalmente al material con el cual se construyeron: aluminio.

Usuarios denuncian mala calidad en el iPhone 17

El iPhone 17 a penas salió, sin embargo ya se reportan polémicas; especialmente en los modelos de iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Pues en varias fotos y videos, revelan que los iPhone 17 están presentando arañazos y rayones en su exterior.

Muchos le han echado la culpa al nuevo material que Apple implementó: aluminio.

Pues aseguran que al colocarlo en mesas, o simplemente con llaves y tarjetas, los iPhone 17 ya presentan rayones que pueden notarse a simple vista.

Siendo este un motivo de reclamo por los usuarios que acaban de adquirir el iPhone 17, y que han exigido devoluciones; no obstante, Apple no se ha pronunciado al respecto.

Precio oficial del iPhone 17 Pro Max en México. (Cortesía)

¿Cuál es la verdad detrás de los rayones de los iPhone 17?

En redes sociales han surgido videos y fotos de usuarios quejándose del nuevo iPhone 17, esto debido a que pese a ser nuevos, ya presentan marcas de rayones; incluso los de exhibición.

Pues aseguran que debido al aluminio con el que los iPhone 17 Pro y Max fueron construidos, ha debilitado su resistencia y durabilidad; especialmente en lo estético.

Pero ha habido expertos que han salido en la defensa de los iPhone 17, asegurando que estos rayones revelados en redes, son en realidad restos de la goma de las bases de carga del MagSafe.

Pues como se ve en las fotos, estos arañazos que reportan en los iPhone 17, están en la parte trasera o en la base de las cámaras, siendo esta la respuesta los supuestos rayones que presentan los equipos de Apple.

iPhone 17 (Apple / sitio web: www.apple.com)