A través de las redes sociales se ha viralizado la reacción del mismísimo CEO de Apple, Tim Cook de 64 años de edad, tras presenciar la caída de un iPhone 17 en vivo.

Durante la apertura de las puertas de la tienda Apple en la Quinta Avenida en Nueva York, Estados Unidos para el lanzamiento en venta del nuevo iPhone 17, la locura se hizo presente entre los usuarios.

Pues no solo tuvieron la oportunidad de ser de los primeros en tener en sus manos el nuevo iPhone 17, sino, también contaron con la presencia del máximo jefe de la compañía Tim Cook.

Presencia de Tim Cook que tuvo uno de los momentos más virales del evento de Apple para su nuevo iPhone 17.

Luego de que un usuario, le solicitara a Tim Cook un autógrafo en su nuevo iPhone 17, sin embargo, al abrir la caja, el móvil salió volando cayendo al suelo.

Momento en el que la reacción de Tim Cook fue entre el susto y la confusión a tan inesperado momento con la caída del iPhone 17.

Para luego ver recoger del suelo el iPhone 17 por parte del comprador y asegurar que estaría bien, mientras Tim Cook le autografiaba el nuevo móvil ante las risas de los que se encontraban a su alrededor.

Tunden a usuario que dejó caer su iPhone 17 en frente de Tim Cook

El video de la reacción viral de Tim Cook al presenciar la caída en vivo de un iPhone 17 hace que internautas generen cientos de comentarios tundiendo al responsable del momento.

“Imagina que el iPhone 17 se arruinara en frente de Tim Cook”, “creíste que te daría uno nuevo, pues no fue tu culpa”, “la prueba más real de resistencia en frente de jefe”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mientras que otros usuarios de redes sociales especularon que este momento no fue tan natural, pues acusaron al comprador que planearlo para general vista en sus redes sociales ante la presencia de Tim Cook.