Algo que a muchos usuarios de iPhone les interesa actualmente, es bloquear llamadas no deseadas o de números desconocidos.

Bloquear llamadas no deseadas es algo importante; ya sea para evitar posibles estafas, o tener que atender a decenas de ejecutivos de bancos u otros servicios.

Paso a paso para bloquear llamadas no deseadas en iPhone

Si tienes un iPhone y quieres bloquear llamadas no deseadas, lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos:

Ve a Configuración > Apps > Teléfono Desplázate hacia abajo hasta Llamadas Toca Silenciar números de teléfono desconocidos Toca para activar la funcionalidad

iPhone (Filip Baotić / Unsplash)

Con esto bloquearás llamadas no deseadas en tu iPhone; así, en lugar de que suene tu teléfono, recibirás un correo de voz avisando.

Además de que el número desconocido se quedará en el registro del teléfono, por si quieres revisar posteriormente si era de alguien importante o una estafa.

Toma en cuenta que esta opción solo funcionará si tu equipo está actualizado, pues se incluyó como parte de iOS 13.

Si tienes un dispositivo demasiado viejo que no soporta un sistema operativo posterior a iOS 13, es posible que no puedas bloquear las llamadas no deseadas.

iPhone (Jess Bailey Designs / Pexels)

Bloquear llamadas no deseadas en iPhone solo permitirá comunicación con números desconocidos

Algo que debes de tomar en cuenta al momento de bloquear llamadas no deseadas en iPhone, es que solo ciertos números tendrán comunicación contigo.

Al bloquear llamadas no deseadas en iPhone solo permitirás que números en tu lista de contactos y lista de llamadas recientes podrán comunicarse.

En el caso de la lista de llamadas recientes, eso incluye números “desconocidos” o que no son parte de tus contactos tradicionales.

Junto con esto, Siri puede señalar números que no representen un peligro o no sean spam, para que tú decidas si tomas la llamada o no.

Igualmente si realizas una llamada de emergencia, el bloqueo de llamadas no deseadas se desactivará por 24 horas, pues el sistema identificará que necesitas estar disponible para contacto inmediato.