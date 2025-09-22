Tras los reportes de insatisfacción en los nuevos iPhone 17 de Apple, te decimos cómo puedes devolverlo paso a paso.

Pues en redes sociales han salido reportes de usuarios que aseguran que los nuevos iPhone 17 tienen problemas estéticos y de resistencia.

¿Cómo devolver el iPhone 17 si no estás satisfecho?

Ante los reportes de los iPhone 17, muchos los han devuelto, por lo que te damos el paso a paso de cómo hacerlo

Primero debes revisar la política de devoluciones de Apple, pues existe un plazo de 14 días a partir de la fecha de compra y obtener un reembolso completo, siempre y cuando esté en su estado original.

Así puedes devolver tu iPhone 17 si no estás satisfecho

Hacer una copia de seguridad de tus datos en el iPhone 17: guarda toda tu información importante en iCloud o en tu computadora antes de borrar el dispositivo. Borrar todo el contenido y la configuración: ve a “Configuración” > “General” > “Transferir o Restablecer iPhone” > “Borrar contenido y configuración”. Esto eliminará todos los datos personales y restaurará el teléfono a su configuración de fábrica. Desactivar “Buscar mi iPhone”: este paso es crucial, pues si no desactivas “Buscar mi iPhone”, el dispositivo seguirá asociado a tu cuenta y Apple no podrá procesar la devolución. Este paso puedes hacerlo desde el mismo menú de configuración o a través de iCloud.com. Remover la tarjeta SIM Empaquetar el iPhone 17: Coloca el iPhone 17 en su empaque original junto con todos los accesorios que venían incluidos. Asegúrate de que todo esté bien protegido para evitar daños durante el transporte. Para devolver el iPhone 17: inicia sesión online en Estado del pedido en una nueva ventana con tu Cuenta de Apple y contraseña. Haz clic en el botón de Editar pedidos para ver tus pedidos más recientes y ncuentra el artículo que deseas devolver -iPhone 17- y haz clic en el enlace Devolver artículos. Da clic en el botón Continuar. Verifica los artículos a devolver y la dirección de devolución en tu etiqueta de devolución, haz clic en el botón Imprimir para imprimir tu etiqueta de dirección y la boleta de empaque. Pega la etiqueta de devolución afuera de tu caja de devolución. Si debes devolver varios artículos, puedes ponerlos todos juntos en una caja con la boleta de empaque original.