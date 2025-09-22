Tras los reportes de insatisfacción en los nuevos iPhone 17 de Apple, te decimos cómo puedes devolverlo paso a paso.
Pues en redes sociales han salido reportes de usuarios que aseguran que los nuevos iPhone 17 tienen problemas estéticos y de resistencia.
¿Cómo devolver el iPhone 17 si no estás satisfecho?
Ante los reportes de los iPhone 17, muchos los han devuelto, por lo que te damos el paso a paso de cómo hacerlo
Primero debes revisar la política de devoluciones de Apple, pues existe un plazo de 14 días a partir de la fecha de compra y obtener un reembolso completo, siempre y cuando esté en su estado original.
Así puedes devolver tu iPhone 17 si no estás satisfecho
- Hacer una copia de seguridad de tus datos en el iPhone 17: guarda toda tu información importante en iCloud o en tu computadora antes de borrar el dispositivo.
- Borrar todo el contenido y la configuración: ve a “Configuración” > “General” > “Transferir o Restablecer iPhone” > “Borrar contenido y configuración”. Esto eliminará todos los datos personales y restaurará el teléfono a su configuración de fábrica.
- Desactivar “Buscar mi iPhone”: este paso es crucial, pues si no desactivas “Buscar mi iPhone”, el dispositivo seguirá asociado a tu cuenta y Apple no podrá procesar la devolución. Este paso puedes hacerlo desde el mismo menú de configuración o a través de iCloud.com.
- Remover la tarjeta SIM
- Empaquetar el iPhone 17: Coloca el iPhone 17 en su empaque original junto con todos los accesorios que venían incluidos. Asegúrate de que todo esté bien protegido para evitar daños durante el transporte.
- Para devolver el iPhone 17: inicia sesión online en Estado del pedido en una nueva ventana con tu Cuenta de Apple y contraseña.
- Haz clic en el botón de Editar pedidos para ver tus pedidos más recientes y ncuentra el artículo que deseas devolver -iPhone 17- y haz clic en el enlace Devolver artículos. Da clic en el botón Continuar.
- Verifica los artículos a devolver y la dirección de devolución en tu etiqueta de devolución, haz clic en el botón Imprimir para imprimir tu etiqueta de dirección y la boleta de empaque.
- Pega la etiqueta de devolución afuera de tu caja de devolución. Si debes devolver varios artículos, puedes ponerlos todos juntos en una caja con la boleta de empaque original.