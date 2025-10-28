Apple hizo historia en este 2025 al convertirse en la tercera compañía del mundo en lograr 4 billones de dólares de capitalización de mercado, gracias a las ventas del iPhone 17.

No solo eso, es la primera vez que Apple logra una capitalización de 4 billones de dólares, a pesar de liderar el mercado de tecnología incluso antes de la llegada del iPhone 17.

Apple logo (Trac Vu / Unsplash)

Apple logra los 4 billones de dólares debido a buenas ventas de iPhone 17

Según un reporte de The Financial Times y Counterpoint Research, gran parte de los 4 billones de dólares de capitalización de Apple se deben al iPhone 17.

Aunque fue muy criticado en general, el iPhone 17 de Apple tuvo un mejor desempeño que el iPhone 16, superando las ventas de este en un 14% en China y Estados Unidos en sus primeros 10 días.

Esto hizo que las acciones de Apple subieran un 0.2%, alcanzando los 269.2 dólares la unidad, que a la postre llevaría a los 4 billones de dólares de capitalización.

Con esto Apple se une a Microsoft y NVIDIA, quienes lograron la cifra señalada a inicios de 2025; de hecho la última fue por un momento la compañía más valiosa del mundo.

iPhone 17 (Apple )

Apple tendrá 100 mil millones de dólares de ingresos en 2025

Por si los 4 billones de dólares de capitalización no fueran suficientes, se reportó que Apple tendrá ingresos de 100 mil millones en este 2025, algo nunca antes visto.

El 50% de esos 100 mil millones de dólares de Apple son gracias a la división de telefonía, es decir al iPhone 17 y smartphones de otras generaciones.

Además se espera un crecimiento del 4% en este apartado, demostrando que a pesar de las críticas, el iPhone se mantiene como uno de los productos más fuertes en el mercado.

Mientras que el otro 50% se debería a los servicios que ofrece la empresa, como iCloud, Apple Pay, Apple Care y Apple Music.