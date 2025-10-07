El plan AppleCare+, que cubre a tu iPhone y otros dispositivos de Apple de daños, ahora incluirá protección contra robos en México.

Siendo este un gran añadido de AppleCare+, siendo que en México es muy común el robo de iPhone y dispositivos de Apple por distintos medios.

Precio del plan AppleCare+ contra robos en México

El plan AppleCare+ contra robos de iPhone y otros dispositivos en México tiene un precio de 5999 pesos, lo cual te da cobertura por dos años.

Además de que te da todas las ventajas del plan tradicional, aunque claramente lo más atractivo del nuevo plan AppleCare+, es que tu iPhone estará seguro contra robo y pérdidas.

No obstante, toma en cuenta que solo cubrirá a estos equipos:

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Es decir, si te roban tu teléfono o se te pierde, al tener este plan te darán un repuesto de manera inmediata en distribuidores autorizados de Apple.

Hay que mencionar que no se han dado detalles de cómo será el proceso de reposición; aunque es posible que implique tener disponible tu comprobante de compra en distribuidores autorizados.

Revisamos en el portal de Apple y de momento solo se encuentra disponible el plan tradicional, se espera que el nuevo se active en los próximos días.

¿Qué más incluye el plan AppleCare+ en México?

Si bien la protección contra robos en México suena bien, si no te convence del todo los 5999 pesos del plan AppleCare+, este también incluye lo siguiente:

Reparaciones ilimitadas por daño accidental

Cobertura global de reparación

Servicio el mismo día

Reemplazo de batería

Todo lo anterior aplica por los dos años que cubre el plan AppleCare+, una vez que se termine dicho periodo de tiempo, Apple ya no se hará responsable de tu equipo.

Hasta donde se nos informó, no puedes renovar el plan una vez que termine la cobertura; es decir, pagar nuevamente tras los 24 meses señalados.

Aún así, resulta una buena opción, más si ya tienes antecedentes de descomposturas con tus equipos, o has tenido la mala suerte de que te roben o se pierda tu iPhone.