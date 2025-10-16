iPhone 17 PRO Max naranja cambia a rosa, usuarios reportan en redes sociales

A través de las redes sociales se ha viralizado el reporte de usuarios que aseguran que el iPhone 17 PRO Max naranja está cambiando a color rosa.

Por lo que Apple tendría un serio problema en el diseño de su nuevo equipo móvil, el iPhone 17 PRO Max de color “naranja cósmico”.

Según, el reporte de los usuarios han detectado que el iPhone 17 PRO Max naranja “se está destiñendo”, lo que ha hecho que su color se torne rosa esto a los pocos días de uso.

Por lo que en videos e imágenes se puede observar como el iPhone 17 PRO Max naranja ha cambiado a rosa en las áreas de los costados, así como en la parte donde se tiene las lentes de las cámaras.

Incluso en algunas imágenes, se puede ver como el iPhone 17 PRO Max naranja cambio totalmente de color rosa, sorprendiendo a muchos, y lo que hacer que parezca con smartphone distinto.

Dichos reportes de consumidores que aseguran que el iPhone 17 PRO Max naranja cambia a rosa han salido de foros de Reddit y X (antes Twitter).

Sin embargo, por ahora se desconoce si los reportes de que el iPhone 17 PRO Max naranja cambia a rosa son reales, o forma parte de una ola para desacreditar a la marca Apple.

Ya que por el momento, la marca de la manzana Apple no ha emitido algún comunicado al respecto del cambio a rosa del iPhone 17 PRO Max naranja.

¿Por qué el iPhone 17 PRO Max naranja cambia a rosa?

Pese a que no se ha confirmado la veracidad de los reportes de que el iPhone 17 PRO Max naranja cambia a rosa, entre internautas ya sabrían que es lo que está pasando.

Pues se dice que el iPhone 17 PRO Max naranja está cambiando a rosa debido a un problema de oxidación.

Ya que el cambio del color del iPhone 17 PRO Max naranja a rosa estaría sucediendo por la exposición del material ante una aleación del titanio con el que son construidos los equipos de Apple.

Pues pese a que el titanio se impuso como cambio al acero inoxidable en los equipos iPhone, la realidad es que este puede reaccionar a elementos químicos o condiciones ambientales, y lo cual genera una variación cromática, razón por lo que el iPhone 17 PRO Max naranja estaría cambiando a rosa.