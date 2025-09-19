¿Buscas cambiar tu celular? Elektra ya lanzó la preventa del nuevo iPhone 17 Pro Max y su precio te sorprenderá, pues supera los 100 mil pesos en pagos semanales; los detalles.
El iPhone 17 Pro Max posee el procesador A19, que promete ser más eficiente, además de que tendrá una carga más rápida y la duración de la batería será mayor respecto al anterior iPhone.
iPhone 17 Pro Max en Elektra supera los 100 mil pesos en pagos semanales; este es su precio
Elektra ha lanzado la preventa del iPhone 17 Pro Max y tiene un precio de contado de 51 mil 349 pesos, sin embargo, adquirir este dispositivo en pagos semanales podría costar más de 100 mil pesos.
Por otro lado, para comprar el iPhone 17 Pro Max en Elektra se tendrán que dar pagos semanales de 683 pesos por 154 semanas, que sumarían 105 mil 182 pesos, es decir, más del doble del precio de contado.
Cabe mencionar que este precio es para el iPhone 17 Pro Max con capacidad de 2 TB, pues el precio disminuye según la versión de almacenamiento que el usuario quiera adquirir.
iPhone 17 Pro Max en Elektra: precio supera los 100 mil pesos en pagos semanales
Si a pesar del precio en pagos semanales te animas a comprar el iPhone 17 Pro Max en Elektra, a continuación te mostramos sus especificaciones:
- Pantalla: 6.9″ OLED Super Retina XDR, muy brillante (hasta 3000 nits), con 120 Hz.
- Procesador: Chip A19 Pro.
- Cámaras: 3 traseras de 48 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo hasta 4× óptico). Frontal de 18 MP.
- Almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y hasta 2 TB.
- Batería: Hasta 37 horas de video.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C.
- Resistencia: IP68 (agua y polvo).
- Materiales: Ceramic Shield delante y detrás, cuerpo de aluminio.
- Peso: ~233 g.
- Colores: Plata, Azul profundo y Naranja cósmico.