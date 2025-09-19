¿Buscas cambiar tu celular? Elektra ya lanzó la preventa del nuevo iPhone 17 Pro Max y su precio te sorprenderá, pues supera los 100 mil pesos en pagos semanales; los detalles.

El iPhone 17 Pro Max posee el procesador A19, que promete ser más eficiente, además de que tendrá una carga más rápida y la duración de la batería será mayor respecto al anterior iPhone.

iPhone 17 Pro Max en Elektra supera los 100 mil pesos en pagos semanales; este es su precio

Elektra ha lanzado la preventa del iPhone 17 Pro Max y tiene un precio de contado de 51 mil 349 pesos, sin embargo, adquirir este dispositivo en pagos semanales podría costar más de 100 mil pesos.

Por otro lado, para comprar el iPhone 17 Pro Max en Elektra se tendrán que dar pagos semanales de 683 pesos por 154 semanas, que sumarían 105 mil 182 pesos, es decir, más del doble del precio de contado.

Cabe mencionar que este precio es para el iPhone 17 Pro Max con capacidad de 2 TB, pues el precio disminuye según la versión de almacenamiento que el usuario quiera adquirir.

iPhone 17 Pro Max en Elektra (Captura de pantalla)

iPhone 17 Pro Max en Elektra: precio supera los 100 mil pesos en pagos semanales

Si a pesar del precio en pagos semanales te animas a comprar el iPhone 17 Pro Max en Elektra, a continuación te mostramos sus especificaciones: