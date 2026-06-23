Google confirmó este lunes 22 de junio que prepara inversión de 75 millones de dólares en A24 para revolucionar la IA en el cine.

El trato entre el gigante tecnológico y la popular compañía cinematográfica estará “centrada en la investigación”.

Su objetivo es el codesarrollo de herramientas con inteligencia artificial que ayuden a los artistas “a desarrollar nuevos flujos de trabajo y técnicas”.

Así será la millonaria colaboración de Google con A24 para revolucionar la IA en el cine

La colaboración millonaria de Google y A24 no significa que la empresa de tecnología tendrá acceso al catálogo de la productora de cine, conocida por títulos como Marty Supreme y la taquillera Backrooms.

En realidad, Google trabajará de forma directa con los cineastas y artistas de A24.

A24 (A24)

La intención es “diseñar funciones de IA que respalden la narrativa y preserven el control creativo”.

Pese a los cuestionamientos que existen por el uso de la inteligencia artificial generativa en Hollywood, Scott Belsky, socio de A24 en el área de tecnología e innovación, defendió la colaboración.

Scott Belsky expresó que las nuevas herramientas en las que se trabajan no se parecen a la IA con prompts que tanto incomoda a las personas y que también ha desatado críticas por parte de cierto sector de la industria.

Cabe señalar que A24 ha estado siguiendo de cerca el uso de inteligencia artificial, ya que su equipo de investigación trabaja en una aplicación para crear con IA guiones gráficos.

Con el anuncio de su inversión millonaria, Google logró adquirir por primera vez una participación financiera en un estudio de cine.