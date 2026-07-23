Este jueves 23 de julio, la Unión Europea multó a Google con mil mdd, más de 17.5 mil millones de pesos (al tipo de cambio actual) por monopolio en Google Play y buscador.

Esto tras determinar que Google infringió las normas antimonopolio digitales al configurar Google Play y motor de búsqueda Google Search para favorecer sus propios servicio , lo que es un daño a la competencia.

“Los mejores productos deben tener éxito porque son mejores, no porque sean propiedad de la empresa que ejecuta el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les digan dónde suscribirte a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no recibe un recorte”.

Dicha multa de la Unión Europea para Google representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA).

Pero no es la primera vez que se multa a Google, pues entre 2017 y 2019, la Unión Europea impuso multas por un total de 163 mil 488 millones de pesos. Además, en septiembre del año pasado, la castigó con una sanción de 58 mil 816 millones de pesos.

Google (GREG BAKER / AFP / AFP)

Google asegura que multa impuesta por la Unión Europea deteriora los servicios para los internautas

Tras la multa de la Unión Europea a Google con mil mdd por monopolio en Google Play y buscador, la empresa tecnológica ya ha respondido, asegurando que la decisión de Bruselas solo deteriora los servicios para los internautas.

Pues dicha multa para Google representa retirarte funciones en las búsqueda en tiempo real para los internautas de la Unión Europea, así como protecciones de seguridad implementadas en Google Play.