La voz y la imagen de Stan Lee, creador de Marvel y fallecido en 2018, regresarán gracias a la inteligencia artificial.

ElevenLabs anunció un acuerdo con Stan Lee Universe para clonar y comercializar su voz y likeness, disponibles en el Iconic Marketplace y en la app Eleven Reader, donde narrará audiolibros como Treasure Island.

Además, se podrán generar imágenes de Stan Lee en estilo cómic con su figura.

Aunque el proyecto cuenta con el aval de su familia, ha generado polémica entre quienes lo ven como homenaje o explotación.

Stan Lee regresará a través de la Inteligencia Artificial

Se ha revelado un acuerdo entre ElevenLabs y Stan Lee Universe para clonar la voz y likeness del creador de Marvel, Stan Lee, usando IA, permitiendo su uso en narraciones y licencias comerciales.

A través de esta alianza, la voz generada a partir de grabaciones reales de Stan Lee estará disponible en el Iconic Marketplace de ElevenLabs, una plataforma donde empresas pueden licenciar voces y apariencias de celebridades para usos comerciales.

Además, los fans podrán escucharlo narrando audiolibros en la app Eleven Reader, con “Treasure Island” de Robert Louis Stevenson como primer título del “Stan Lee Book Club of the Month”.

De igual manera, la tecnología IA también permitirá crear imágenes en estilo cómic con su likeness, manteniendo vivo su espíritu narrativo y entusiasta que tanto marcó a generaciones de lectores.

Según representantes de Stan Lee Universe, esta colaboración continúa la filosofía del creador de Marvel de “encontrar a los fans donde estén”, ya sea en cómics, convenciones o ahora en formatos digitales.

Stan Lee "regresa" gracias a la Inteligencia Artificial (@ElevenLabs / X )

No obstante, el anuncio sobre “revivir” a Stan Lee mediante la inteligencia artificial, ha generado polémica en redes sociales, pues mientras algunos celebran el regreso del legendario “Excelsior!”, otros lo ven como una explotación irrespetuosa de su legado.

Sin embargo, la familia y los administradores de Stan Lee han dado luz verde al proyecto con ElevenLabs, empresa que ya tiene partnerships similares con otros artistas y actores.

Con Stan Lee, uno de los nombres más queridos del universo Marvel, la apuesta es aún más ambiciosa pues volverá a “hablar” y aparecer gracias a la inteligencia artificial.