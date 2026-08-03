YouTube eliminó de forma masiva canales de ASMR, una decisión que tomó por sorpresa a cientos de creadores de contenido en todo el mundo.

Aunque muchos denunciaron que nunca recibieron una advertencia previa, la plataforma aseguró que existe una razón detrás de estas suspensiones.

Durante el fin de semana, YouTube eliminó cientos de cuentas dedicadas al ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), un formato de videos conocido por utilizar susurros, sonidos y estímulos auditivos para promover la relajación y el descanso.

Sin embargo, la plataforma explicó que algunos canales también estaban vinculados con contenido para adultos mediante enlaces externos, lo que derivó en la aplicación de sus políticas.

Como resultado, creadores que llevaban más de una década produciendo contenido de ASMR perdieron sus canales de manera definitiva.

¿Qué canales de ASMR eliminó YouTube?

Entre las cuentas más populares que fueron suspendidas se encuentran:

ItsBunniiASMR

Slight Sounds

Nananightray

RoseASMR

Simoneasmr

Janina Wilhelmsen

LunaRexxxASMR

De acuerdo con los testimonios de los creadores afectados, YouTube eliminó sus canales sin previo aviso. La única notificación recibida fue un correo electrónico en el que se informaba una infracción relacionada con las políticas de sexo y desnudez, según explicó la creadora RoseASMR.

“Revisamos tu canal cuidadosamente y confirmamos que viola nuestra política de sexo y desnudez (...) sabemos que pueden ser noticias decepcionantes, pero nuestro trabajo es asegurarnos de que YouTube es un lugar seguro para todos” Correo de YouTube a la creadora RoseASMR

Correo de YouTube a la creadora RoseASMR (Cortesía/RoseASMR)

¿Por qué YouTube eliminó canales de ASMR?

Posteriormente, YouTube aclaró que la medida no obedecía únicamente al contenido de los videos, sino al incumplimiento de sus políticas sobre enlaces externos.

La empresa indicó que algunos creadores de ASMR incluían en la descripción de sus videos enlaces que dirigían a plataformas con contenido para adultos protagonizado por los mismos propietarios de los canales.

Debido a ello, la plataforma determinó que esos canales incumplían sus normas y procedió a eliminarlos.

Creadores cuestionan a YouTube por cancelar canales de ASMR sin advertencias

Tras las suspensiones, numerosos creadores de contenido criticaron la actuación de YouTube al asegurar que no recibieron advertencias previas antes de la eliminación de sus cuentas.

Los afectados sostienen que las políticas de la plataforma establecen que, en estos casos, primero se envía un aviso para retirar el enlace que infringe las normas o, en su defecto, eliminar el video involucrado.

Sin embargo, afirman que en esta ocasión los canales fueron eliminados de forma inmediata, sin oportunidad de corregir la infracción.

Ante ello, algunos creadores consideran que las suspensiones podrían deberse a:

El uso de inteligencia artificial para la moderación de contenido.

Presuntos actos de censura por parte de la plataforma.

Mientras tanto, los creadores afectados lamentaron la pérdida de sus canales, algunos de los cuales acumulaban años de trabajo y millones de reproducciones.