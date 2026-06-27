Estados Unidos levantó temporalmente algunas sanciones impuestas a Venezuela a fin de que puedan realizar transacciones de ayuda humanitaria destinada a atender la emergencia que ocasionaron los terremotos.

La medida fue decretada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a fin de agilizar el envío de alimentos, equipo de rescate, combustible y otros insumos esenciales.

Estados Unidos será flexible en sanciones a Venezuela para atender emergencia

Tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, Estados Unidos anunció flexibilidad en las sanciones económicas impuestas a este país, a fin de atender la emergencia por el desastre natural.

Estados Unidos levanta temporalmente sanciones a Venezuela por emergencia (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, la licencia que levanta las sanciones a Venezuela estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y habilita operaciones relacionadas exclusivamente con actividades de socorro.

La licencia permite que organizaciones internacionales, agencias de cooperación, instituciones financieras y entidades humanitarias realicen transacciones que normalmente estarían restringidas por el régimen de sanciones.

El Departamento del Tesoro señaló que la decisión busca evitar que las restricciones financieras obstaculicen la llegada de asistencia internacional en un momento crítico para la población de Venezuela.

Estados Unidos aclaró que la flexibilidad tiene un carácter estrictamente humanitario , por lo que no representa un cambio en su política hacia el gobierno venezolano ni implica el levantamiento de las sanciones económicas.

Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Pedro Mattey / AP Photo/Pedro Mattey)

Cabe mencionar que los terremotos registrados recientemente en Venezuela han dejado cientos de muertos y miles de heridos, además de los severos daños en viviendas e infraestructura del país.

Diversos países, entre ellos México, han enviado brigadas para apoyar en los trabajos de rescate, además de que ya se han instalado diversos centros de acopio para la recolección y envío de víveres.