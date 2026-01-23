El Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo una propuesta que busca ampliar de seis meses a dos años el plazo para el registro de líneas telefónicas y así evitar la suspensión del servicio.

Pablo Angulo, senador del PRI, presentó esta iniciativa considerando que se esperan el registro de millones de empresas y personas, que se encuentran en distintas condiciones.

PRI propone dar dos años más para el registro telefónico

Esta propuesta destaca que el registro telefónico no será homogéneo, pues no se está considerando que cada persona vive en distintas condiciones sociales, tecnológicas y geográficas del país.

Pablo Angulo, senador del PRI (Redes sociales)

Por lo anterior, el senador del PRI busca que se tenga un proceso más realista y se amplíe el plazo de registró a dos años, de manera que las personas sin todos los accesos se queden incomunicadas.

Pablo Angulo señaló que dar dos años permite realizar un proceso gradual y ordenado, evitar suspensiones masivas activas, así como el fortalecimiento de sistemas tecnológicos y administrativos.

Cabe mencionar que el registro telefónico sigue generando debate debido a la protección de datos personales, que, según la información, cuidan y resguardan las empresas, no dependencias del gobierno como: