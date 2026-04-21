El registro de celulares tiene como fecha límite el 30 de junio y no habrá prórroga, advirtió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), por lo que los servicios serán suspendidos después de ese día.

Las líneas telefónicas móviles que no estén registradas antes de la fecha límite serán suspendidas, reiteró el CRT.

Cabe destacar que dicho servicio telefónico no será cancelado, por lo que se restaurará si se realiza el trámite.

CRT advierte que no habrá prórroga para registro de celulares; servicio se suspenderá tras fecha límite

Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la CRT, dio una conferencia de prensa para dar cifras sobre el registro de celulares en México, además de promover que se realice este trámite.

Fecha límite para registro de celulares no tendrá prórroga, advierte CRT (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

La CRT confía en que, al llegar la fecha límite, se hayan registrado las más de 130 millones líneas activas, pues no habrá prórroga. Sin embargo, a la fecha solo se documenta el registro de 30.2 millones de líneas.

Ante este panorama, autoridades y empresas de telecomunicaciones lanzarán una campaña masiva de difusión para que toda la población con una línea telefónica realice su registro en tiempo y forma.

“No vemos un escenario con millones de líneas sin registrar, porque el registro se va a acelerar a partir del lanzamiento que estamos haciendo de la campaña masiva y focalizada para invitar a la ciudadanía a cumplir con este requisito legal”. Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la CRT

De acuerdo con la información, al 19 de abril se reportaban 30.2 millones de líneas ya registradas, distribuidas de la siguiente manera:

AT&T: 29%

Bait: 28 %

Telcel: 19%

Movistar: 16%

La comisionada presidenta de la CRT señaló que el registro de celulares es para evitar el anonimato del que muchos delincuentes se valen para cometer delitos, como extorsiones, vía telefónica.