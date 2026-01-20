Las denuncias en redes sociales han encendido las alarmas: usuarios reportan la aparición de sitios falsos que suplantan a Telcel para el registro telefónico obligatorio en México.

Estos portales fraudulentos, como “registro-telcel[.]com”, buscan robar datos personales y hasta solicitar pagos ilegítimos, lo que intensifica la preocupación por la ciberseguridad en el padrón nacional de telefonía.

Usuarios reportan sitios falsos que suplantan a Telcel para el registro telefónico

Tras el inicio del registro de líneas telefónicas en México, ordenado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la ATDT, muchos usuarios se alertaron ante la amenaza a la ciberseguridad que suponía registrarse con datos biométricos sus celulares.

Y ahora, varios usuarios han reportado que se han encontrado sitios falsos o phishing, que suplantan la de Telcel para robar datos de quienes realizan el proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas en México.

Surgen sitios falsos durante el registro líneas telefónicas emulando portal de Telcel (@ivillasenor / X)

De acuerdo a las denuncias en redes, uno de los sitios falsos que está robando datos, puede encontrarse como “registro-telcel[.]com”, el cual imita el portal oficial de Telcel.

En la imagen subida a redes sociales, puede verse que este sitio pishing que emula el portal de Telcel, muestra un formulario falsos que solicita pagos de 50 pesos vía CLABE fraudulenta.

Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, comenzó el padrón nacional de telefonía en México; sin embargo, se reportó una vulnerabilidad en Telcel en su sitio registro.telcel.com, el cual expuso datos de sus usuarios como:

Nombres

CURP

RFC de usuarios

Asimismo, los propios usuarios han revelado que incluso en otras redes sociales como Facebook, se encuentran vendiendo chips robados, lo cual ha aumentado la crítica tanto al gobierno como a Telcel por negligencia y no garantizar la ciberseguridad de sus clientes.

Surgen sitios falsos durante el registro líneas telefónicas emulando portal de Telcel (@ivillasenor / X)

Surgen sitios falsos durante el registro líneas telefónicas emulando portal de Telcel (@ivillasenor / X)

Surgen sitios falsos durante el registro líneas telefónicas emulando portal de Telcel (@ivillasenor / X)