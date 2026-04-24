A poco más de 2 meses de que venza el plazo, los registros de líneas móviles tienen una avance lento, pues hay más 114 millones que no han cumplido con el nuevo requisito de la ATDT.

Así lo dio a conocer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) al informar que del total de líneas activas, solo 30 millones son las que se han registrado.

Ante el lento avance en el proceso que ha inaugurado una carrera contra reloj, la CRT puso en marcha una nueva campaña para promover el registro de líneas de telefonía celular.

Lento avance en registro de líneas móviles (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Registro de líneas móviles tiene lento avance; 114 millones no han cumplido

El 30 de junio de 2026 vencerá el plazo que las autoridades federales establecieron como fecha límite para cumplir con el registro de todas las líneas de telefonía móvil activas en el país.

A pesar de la proximidad de la fecha, el registro de líneas móviles presenta un avance muy lento, debido a que la CRT advirtió que son más de 114 millones las que aún no han cumplido.

La información oficial establece que hasta el 20 de abril se contabilizaron un total de 144 millones 585 mil 131 líneas de telefonía móvil activas, de las cuales solo 30.2 millones ya se registraron.

Es decir que a más de 100 días que se inició con el periodo de registro, únicamente el 20.9% de las líneas que deben cumplir con el registro, son las que han realizado el proceso.

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Lanzan campaña para incentivar el registro de líneas móviles

Dado el pobre avance que ha tenido el registro de líneas móviles, la CRT lanzó el 20 de abril una campaña nacional con el fin de acelerar el registro de teléfonos antes del plazo legal.

Por medio de un comunicado, el organismo explicó que en la campaña participarán diversos sectores interesados en el tema, como el caso de los siguientes:

Compañías telefónicas

Universidades públicas

Sindicatos

Cámaras empresariales

De manera conjunta, se espera que se lancen acciones para promover el registro de líneas móviles, ya sea en centros de atención o en las plataformas digitales de cada operador.

Sobre el proceso, la CRT recordó que cada compañía administra su propio registro, y garantizó que no habrá bases de datos únicas o accesos directos del gobierno.