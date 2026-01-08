Derivado de la situación con Grok, el Gobierno de México ya trabaja con Meta, Google y otras redes sociales para frenar las imágenes alteradas con IA que incurren en un delito, como explicó Citlalli Hernández.

En X, red social de Elon Musk, se ha visto una tendencia en últimos días que ha derivado en denuncias ya que incurren en violencia de género al alterar imágenes con fines sexuales.

México trabaja con Meta, Google y redes sociales para frenar delitos vinculados a imágenes alteradas

Citlalli Hernández dio a conocer en entrevista para MVS Noticias que previo a lo ocurrido con Grok, se trabaja con redes sociales como Meta y Google para evitar delitos con imágenes alteradas por IA.

Resaltó que tratan que plataformas como Meta, Google, TikTok y otras no tan populares como Discord colaboren para evitar que se lleven a cabo dichos delitos y ser un lugar seguro.

Tal como explicó la titular de la Secretaría de las Mujeres, fue a pedido de Claudia Sheinbaum el entablar conversaciones con las redes sociales para evitar la difusión de imágenes alteradas que violentan.

Por lo mismo, Citlalli Hernández señaló que para evitar señalamientos de censura, las plataformas están trabajando con el gobierno de México para establecer lineamientos y evitar delitos.

Claudia Sheinbaum dio instrucciones para tratar alteraciones de imágenes de Grok (Secretaría de las Mujeres)

Grok no ha aceptado diálogo con el Gobierno de México pese a llamados

Sin embargo y pese a la violencia que se observa en X, la red social ha rechazado sumarse a los diálogos para evitar delitos como los vistos en últimos días, como explicó Citlalli Hernández.

Acorde con lo explicado con Pamela Cerdeira, la red social de Elon Musk ha argumentado que no tiene representación en México, sin embargo, la negativa se ha dado en repetidas ocasiones .

Citlalli Hernández añadió que las redes sociales no pueden sentirse por encima de un gobierno, por lo que adelantó, valorarán las medidas contra X en caso de seguir omisos, una vez establezcan acuerdos con redes.