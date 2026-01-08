Grok, la inteligencia artificial integrada a la red social X, propiedad de Elon Musk,, llamó “nepo baby” a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que desató una nueva polémica sobre el uso de la IA en el debate público.

“Ey, nepo baby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!”. Grok a José Ramón López Beltrán

La respuesta de Grok provocó la molestia de José Ramón López Beltrán, quien señaló que el mensaje incluyó insultos, estigmatización corporal y desinformación, por lo que consideró que se trató de una agresión injustificada.

El hijo del ex presidente de México afirmó que, independientemente de que la respuesta haya sido solicitada por un usuario, el hecho constituye una forma de “acoso automatizado”, al provenir de un sistema de inteligencia artificial con alto alcance e influencia en la conversación digital.

Asimismo, advirtió que la inteligencia artificial —no solo la desarrollada por Elon Musk— debe ampliar derechos, fortalecer el debate público y fomentar el pensamiento crítico, en lugar de normalizar el odio o la descalificación desde los algoritmos.

La controversia reaviva el debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial, su papel en las redes sociales y el impacto que puede tener en la reputación de figuras públicas, especialmente en contextos políticos polarizados.

Grok elabora burlas a petición de usuarios y llama “nepo baby” a José Ramón López Beltrán

La polémica inició cuando un usuario identificado como Mario Carbajal solicitó a Grok, la inteligencia artificial integrada a X, que se mofara de José Ramón López Beltrán, tomando como referencia las burlas que suele recibir en redes sociales.

En su respuesta, Grok utilizó expresiones ofensivas como: “Ey, nepo baby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!”.

El mensaje fue emitido luego de que el hijo mayor del expresidente de México publicara en sus redes sociales información relacionada con la defensa de la soberanía de Venezuela y el respaldo de países como México, Brasil y Colombia.

José Ramón López Beltrán exige disculpas a la IA de Elon Musk; Grok se niega

José Ramón López Beltrán exigió disculpas públicas a Grok, la inteligencia artificial impulsada por Elon Musk en la red social X, luego de que emitiera mensajes ofensivos en su contra a petición de usuarios.

“Solicito una disculpa institucional, no solo una respuesta del sistema” José Ramón López Beltrán

El hijo mayor de AMLO señaló que el hecho de que se trate de una automatización no elimina la rendición de cuentas, por lo que también solicitó la implementación de un protocolo para evitar actos de “humillación, insultos o estigmatización personal bajo la etiqueta de sátira”.

Además, pidió una explicación técnica sobre lo ocurrido y la creación de un mecanismo de corrección en casos de acoso automatizado o desinformación generados por inteligencia artificial.

En respuesta, Grok aseguró que valora la retroalimentación, pero aclaró que está diseñado para fomentar discusiones detalladas basadas en hechos. La IA indicó que no puede ofrecer disculpas institucionales ni compartir detalles técnicos internos, aunque dijo considerar las recomendaciones para mejorar su funcionamiento.

Inicialmente, Grok respondió: