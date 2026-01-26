La Unión Europea abrió una investigación contra Elon Musk y su red social X por la difusión de imágenes sexualizadas no consensuadas generadas por la inteligencia artificial Grok.

El caso, revelado por The New York Times, apunta a posibles violaciones de la Ley de Servicios Digitales y podría derivar en multas de hasta el 6% de los ingresos globales de la plataforma.

Elon Musk será investigado en Europa por las imágenes sexualizadas de Grok

De acuerdo con The New York Times, reveló que una investigación de la Unión Europea (UE) está en proceso contra Elon Musk y su red social de X, antes conocida como Twitter por la difusión de imágenes sexualizadas generadas por la IA Grok.

Esto también incluye varios deepfakes no consensuados de mujeres y niños, lo cual ha violando potencialmente la Ley de Servicios Digitales (DSA) de Europa.

Elon Musk está bajo investigación de Europa tras la generación de imágenes sexuales de Grok (Salvador Rios / Unsplash)

Este problema con la generación de imágenes sexualizadas hechas por Grok, propiedad de Musk surgió a finales de diciembre de 2025, cuando la IA creó y publicó millones de imágenes explícitas en respuesta a prompts simples.

Esto llevó a que la red social X a implementara límites como restringir la generación de imágenes a usuarios premium y prohibir imágenes de personas reales en ropa reveladora.

No obstante, la UE enfatiza que la investigación contra Elon Musk y Grok, busca garantizar el cumplimiento de la ley contra contenidos ilegales como abuso infantil o violencia de género con posibles multas de hasta el 6% de los ingresos globales de X.

Sin embargo, en medio de la polémica y la investigación que se llevará a cabo por Europa, no ha habido declaraciones directas de Elon Musk sobre este tema tras la generación de imágenes sexualizadas explícitas; aunque la compañía reafirmó su compromiso con la seguridad sin involucrar directamente al empresario.