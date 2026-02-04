Una vez más, las fallas en ChatGPT dejan a usuarios sin acceso al bot de IA.

ChatGPT continúa experimentando intermitencias en su servicio, luego de su afectación masiva.

Reportan que fallas en ChatGPT dejan a usuarios sin acceso al bot de IA

Este 4 de febrero, usuarios informaron que ChatGPT tiene fallas en su acceso al bot de OpenAI.

Los internautas detallan también que ChatGPT presenta, tanto en la app como en el sitio web:

Lentitud en sus respuestas

Incapacidad para comenzar nuevas conversaciones

Dificultades en el inicio de sesión

De acuerdo con Downdetector, los reportes de fallas de ChatGPT han aumentado durante la tarde del 3 y el mediodía del 4 de febrero.

Fallas en ChatGPT dejan a usuarios sin acceso al bot de IA (Especial)

Las principales afectaciones de ChatGPT han ocurrido en Estados Unidos con hasta más de 24 mil reportes.

Sin embargo, México también hay usuarios que informan problemas con su bot de IA, según los datos de DownDetector.

En un primer momento, OpenAI no explicó a los usuarios qué pasaba con ChatGPT y su servicio.

Sin embargo, ante el aumento de reportes, la página de estado de OpenAI informó que ChatGPT tiene estos inconvenientes:

Las actualizaciones de GPT personalizadas están fallando para los usuarios

Disponibilidad de ChatGPT afectada

Ante tal situación, OpenAI informó que está aplicando la “mitigación” al problema y que se encuentra “monitoreando la recuperación” de su inteligencia artificial.

OpenAI (Unsplash)

Fallas de ChatGPT generan de nuevo caos entre los usuarios del bot de IA

En redes sociales, los usuarios de ChatGPT volvieron a expresar su molestia por las fallas de la inteligencia artificial.

Durante dos días, las personas que usan para diferentes actividades ChatGPT no han podido tener un conexión con la plataforma de OpenAI de forma regular.

Por tal motivo, hay quien ha recurrido a otras alternativas de IA como:

Claude AI

Microsoft Copilot

Google Gemini