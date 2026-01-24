A pesar de que fue lanzado desde hace varios meses, no fue sino hasta el arranque de este 2026 cuando ChatGPT Go llegó a México, por lo que te contamos cuánto cuesta.

Cabe destacar que ChatGPT Go es un plan de suscripción económico al motor de inteligencia artificial que la empresa OpenAI lanzó al mercado desde el mes de agosto de 2025.

ChatGPT Go en México: Este es el precio

Si eres un usuario asiduo de la inteligencia artificial, OpenAI informó que la versión económica de su popular modelo, ChatGPT Go, ya está disponible en México a partir de este 2026.

Ante ello, la empresa adelantó que el costo que deberán pagar los usuarios para poder disfrutar sus diversas herramientas es de 110 pesos al mes, pero recordó que ChatGPT Go no tiene todas estas funciones premium:

No garantiza acceso prioritario en momentos de alta demanda

No ofrece la versión más avanzada del modelo GPT‑5

Tiene una menor capacidad de mensajes e imágenes que Plus y Pro

Publicidad incluida en algunos mercados

Memoria menos extensa

Menor estabilidad para usuarios que necesitan uso intensivo o profesional

OpenAI (Unsplash)

Se debe resaltar que para pagar el servicio de ChatGPT Go, es posible realizarlo por medio de una suscripción directa en OpenAI con una tarjeta de crédito o débito.

ChatGPT Go puede ser gratis con BBVA

Ante el lanzamiento en México de ChatGPT Go, también se anunció un importante convenio entre OpenAI y BBVA, por medio del cual los cuentahabientes pueden obtener gratis el motor.

De acuerdo con la información dada a conocer, las bases y condiciones de uso del servicio gratuito para clientes de BBVA se tratan de:

Duración: 3 meses gratis de ChatGPT Go para todos los clientes BBVA

Vigencia: del 26 de enero al 23 de agosto de 2026

Aplica a clientes con tarjeta de crédito o débito BBVA

No requiere monto mínimo de compra

Al finalizar los 3 meses, la suscripción se renueva automáticamente a $110 pesos mensuales