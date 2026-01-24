BBVA México se alía con OpenAI para impulsar la inteligencia artificial.

En un movimiento estratégico, BBVA reveló que trabajará de la mano con OpenAI.

BBVA México anuncia alianza con OpenAI para impulsar la inteligencia artificial

Mediante un comunicado, BBVA México confirmó su alianza con OpenAI, regalando licencias de ChatGPT Go.

El objetivo de la institución financiera es promover la inteligencia artificial con sus 34 millones de clientes.

Dicha iniciativa, explicó BBVA México, pretende acercas las capacidades de la IA a las personas.

BBVA México se alía con OpenAI para impulsar la inteligencia artificial (@BBVA_Mex / X)

Por su parte, Daniel Ordaz Palacios, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, destacó las bondades de la inteligencia artificial:

“En BBVA queremos mantenernos a la cabeza de la innovación digital de la banca en México, a través del uso de los datos y de la tecnología. La inteligencia artificial es una palanca para seguir mejorando la experiencia del cliente y acelerar nuevas capacidades con un enfoque práctico.” Daniel Ordaz Palacios

De igual manera, Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, destacó la colaboración con OpenAI.

Con esta alianza, el banco se posiciona como una institución que acerca la inteligencia artificial a las personas para apoyar la toma de decisiones cotidianas, más allá de las finanzas. Queremos que esta tecnología sea útil y cercana para nuestros clientes en su día a día Hugo Nájera Alva

Desde 2025, Grupo BBVA y OpenAI firmaron un acuerdo global para impulsar la innovación basada en la inteligencia artificial.

Así funcionarán las licencias de ChatGPT que regalará BBVA México en alianza con OpenAI

Las licencias de ChatGPT Go que regalará BBVA México en alianza con OpenAI tendrán una duración de tres meses, a partir del lunes 26 de enero 2026.

Después del periodo de prueba, ChatGPT Go costará 110 pesos mensuales.

Clientes que decidan quedarse con la suscripción a ChatGPT Go con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de mil Puntos BBVA.

ChatGPT Go es una nuevo plan de suscripción que da acceso ampliado a algunas funciones avanzadas de la IA generativa de OpenAI al incluir:

Acceso ilimitado al chat GPT-5.2 Instantáneo

Acceso ampliado a la generación de imágenes

Acceso ampliado a la carga de archivos

Acceso ampliado al análisis de datos avanzado

Memoria más larga para respuestas más personalizadas

Acceso a proyectos, tareas y GPT personalizados