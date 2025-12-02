ChatGPT de OpenAI registra fallas hoy; esto se sabe sobre la inteligencia artificial.

Este martes 2 de diciembre, usuarios han dado a conocer que ChatGPT de OpenAI no funciona con regularidad.

Reportan fallas de ChatGPT de OpenAI hoy

A través del sitio Downdetector se reveló que hay fallas de ChatGPT de OpenAI hoy.

La inteligencia artificial tiene problemas tanto en su sitio web como en la app. De acuerdo con los reportes de los usuarios, ChatGPT:

No permite realizar consultas

Hay problemas de carga de la interfaz

No cargan las conversaciones anteriores

Fallas de ChatGPT de OpenAI (Especial)

Desde las 13:30 horas, cientos de usuarios comenzaron a reportar los problemas e irrupciones de ChatGPT de OpenAI en DownDetector.

La caída de la popular inteligencia artificial se ha dado a nivel global.

Ante tal situación, OpenAI mediante su página de estado de servicio confirmó las fallas y aseguró que trabajaba para arreglar el servicio:

“Hemos identificado que los usuarios están experimentando errores elevados en los servicios afectados” OpenAI

Fallas de ChatGPT de OpenAI hoy provocan memes en redes sociales

En redes sociales, los usuarios han reaccionado a las fallas de ChatGPT de OpenAI hoy 2 de diciembre.

Los internautas corrieron a plataformas como X (antes Twitter) para confirmar si ChatGPT se había caído o solo era un problema de su aplicación.

Fallas de ChatGPT de OpenAI hoy (Especial)

Luego de corroborar que ChatGPT de OpenAI no funcionaba, los usuarios han expresado su molestia por la falta del servicio.

Fallas de ChatGPT de OpenAI hoy (Especial)

Otros han aprovechado la oportunidad de subir algunos memes para reírse de la situación.

Igualmente, hay quien sugiere el uso de la inteligencia artificial Grok ahora que ChatGPT no opera de forma normal.