Se dio a conocer la caída de ChatGPT hoy; usuarios reportan fallas con el bot de OpenAI.
Este 3 de febrero se alertó que el bot de ChatGPT registra algunas intermitencias en su servicio.
Usuarios han reportado la caída de ChatGPT hoy desde las 2:00 de la tarde del martes 3 de febrero.
De acuerdo con el sitio DownDetector, los problemas en la plataforma de OpenAI son en el bot de ChatGPT y su sitio web.
Noticia en desarrollo. En breve más información...