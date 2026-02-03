Se dio a conocer la caída de ChatGPT hoy; usuarios reportan fallas con el bot de OpenAI.

Este 3 de febrero se alertó que el bot de ChatGPT registra algunas intermitencias en su servicio.

Reportan la caída de ChatGPT hoy; el bot de OpenAI tiene fallas

Usuarios han reportado la caída de ChatGPT hoy desde las 2:00 de la tarde del martes 3 de febrero.

De acuerdo con el sitio DownDetector, los problemas en la plataforma de OpenAI son en el bot de ChatGPT y su sitio web.

ChatGPT (Solen Feyissa / Unsplash)

Noticia en desarrollo. En breve más información...