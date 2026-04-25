¿Tienes alguna tarjeta de crédito BBVA México? Debes saber que el banco cambió las reglas de reclamaciones que aplicará para todas sus tarjetas de crédito; aquí te decimos todos los detalles.

Recientemente se dio a conocer que BBVA México aplicó al menos cuatro cambios a las normativas de sus contratos para tarjetas de crédito, por lo que es importante que los usuarios de este banco conozcan cuáles son.

Las nuevas reglas de BBVA para reclamaciones en tarjetas de crédito

BBVA México llevó a cabo cuatro cambios a las reglas de reclamaciones aplicables para sus tarjetas de crédito. Estas son:

Apertura de créditos

BBVA México se reserva el derecho a denunciar o restringir el contrato en cualquier momento. Deberá informar al usuario sobre su decisión.

Responsabilidades

BBVA México elimina el párrafo donde se deslindaba por daños o errores derivados de fallas en su servicio.

Cargos no reconocidos

Se reitera el derecho de los usuarios a presentar aclaraciones o reclamaciones cuando detecten un cargo no reconocido. Contarán con una sección que detallará el paso a paso para llevar a cabo este procedimiento.

Reporte a Sociedades de Información Crediticia

Elimina la referencia a la Ley para regular Sociedades de Información Crediticia. BBVA notificará a dichas instituciones en un plazo máximo de 5 días hábiles cuando el usuario cumpla con el pago total de su adeudo.

Es importante que los usuarios de BBVA México tengan conocimiento de estos cambios, los cuales modifican los derechos establecidos en las normativas.

De acuerdo con la información, el banco deberá informar a los tarjetahabientes de crédito sobre los cambios en las reglas, con el fin de que estén informados de esta situación.