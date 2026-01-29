OpenAI, empresa de Inteligencia Artificial, está desarrollando una red social con verificación biométrica, esto con la finalidad de combatir las cuentas bots como las que abundan en redes como X.

Según revela Forbes en un nuevo artículo, la creación de una nueva red social, llega de la frustración del CEO de OpenIA, Sam Altman ante los bots en redes sociales.

Red social de OpenIA preocupa a usuarios por la privacidad de datos

Forbes reveló en un nuevo artículo que OpenIA, empresa responsable de ChatGPT, está desarrollando de manera discreta una nueva red social de “solo humanos” con ayuda de un equipo pequeño, integrando verificación biométrica.

No obstante, la revelación de los nuevos planes de OpenIA ya está causando controversia, pues los usuarios están poniendo en duda la privacidad de datos ante la implementación de la verificación biométrica.

Sam Altman, CEO de OpenAI (JASON REDMOND / AFP)

No obstante cabe recordar que esta tecnología ya es aplicada en Face ID de Apple o el en el escáner de iris World Orb para eliminar bots.

De momento, la red social de OpenIA no tiene fecha de lanzamiento ni anuncio oficial, e incluso podría terminar integrándose dentro de apps existentes de OpenAI como ChatGPT en lugar de ser una app independiente.

Aunque de lanzarse próximamente, la red social de OpenIA con verificación biométrica sería una competencia directa con X, Bluesky, Threads, y otras redes pero diferenciándose en el filtro anti bot.