Amazon Web Services (AWS) actualizó su estatus tras reportar una caída global este 20 de octubre, lo cual ha hecho que usuarios estén nerviosos pero al pendiente de todo lo que pasa con sus servidores, responsables de varias páginas y aplicaciones en el mundo.

“Ahora observamos la recuperación de la conectividad y la API para los servicios de AWS. También hemos identificado y estamos implementando los siguientes pasos para mitigar la limitación de los lanzamientos de nuevas instancias de EC2. Proporcionaremos una actualización a las 10:00 a. m. PDT.” Amazon Web Services

¿Cuál es el estado actual de Amazon Web Services?

A través de su página en línea, AWS ha dado a conocer su estatus tras registrar una caída global este 20 de octubre, siendo su último informe a las 9:13 am hora del Pacifico, es decir 10:13 am hora México.

De acuerdo con su estatus, Amazon Web Services revela que se han implementado medidas de mitigación ante la falla de sus servicios para recuperar la información del sistema interno, el cual es el responsable supervisar el estado de los balanceadores de carga de red.

Cabe recordar que la caída de Amazon Web Services, se registró durante las primeras horas de este 20 de octubre del 2025, dejando sin servicio a miles de aplicaciones y páginas web que requieren de sus servidores.

Esto ha provocado un caos mundial en el mundo digital, pues aplicaciones y páginas de bancos, servicios administrativos, e incluso de entretenimiento han reportado fallas en su sistema e intermitencias.

Si bien el servicio de AWS se ha estado restableciendo poco a poco, algunos usuarios continúan reportando fallas en varios servicios de Amazon como Alexa, Prime Video o Prime.

Además de páginas como Fornite, Roblox, HBO Max, Crunchyroll y más sitios que han sufrido las consecuencias de la caída masiva de Amazon Web Services.